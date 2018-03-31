مقتل 23 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أن 23 مسلحا على الأقل، من بينهم اثنان من مسلحي «داعش»، قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في عمليات أمنية نفذتها القوات الأفغانية في أجزاء مختلفة من البلاد، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية. وأضافت أن 23 مسلحا آخرين أصيبوا في العمليات.

وتابعت الوزارة، أن العمليات جرت في أقاليم غزني وفرح وبادغيس وباغلان وتخار وباداخشان وهلمند. وأضافت أنه خلال العمليات، أصيب أحد قادة طالبان المحليين.

ولم يعلق داعش أو طالبان على العمليات.

تأتي العمليات في إطار تصدي قوات الأمن الأفغانية لعناصر داعش وطالبان التي تشن هجمات في البلاد.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت الشهر الماضي في تقريرها السنوي حول حجم الخسائر البشرية في أفغانستان إنه للعام الرابع على التوالي، قتل وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني في الصراع في البلاد.