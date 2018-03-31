إيران تعتزم حظر تطبيق «انستجرام»

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تعتزم الحكومة الإيرانية إغلاق تطبيق «انستجرام» المشهور، الذي استخدمه على نطاق واسع المتظاهرون المناهضون للحكومة كوسيلة تواصل رئيسية بينهم، عندما نظموا سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب أواخر عام 2017 وأوائل هذا العام.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والأمن القومي، علاء الدين بروجردي: «لقد تقرر على أعلى المستويات السياسية إلغاء "انستجرام" قريبا، وسيحل محله خدمة محلية».

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن الموضوع مهم للغاية «من منظور الأمن القومي»، حيث إن «انستجرام» لعب «دورا مدمرا» في الأزمات السياسية الأخيرة.

وتنتشر مقاطع فيديو وصور للمتظاهرات عبر تطبيق «انستجرام» في الداخل والخارج، ونتيجة لذلك، يطالب أعضاء من رجال الدين وأعضاء متشددون بالحكومة بشكل خاص ليس فقط بإغلاق «انستجرام»، لكن أيضا بتوفير مزود خدمة إنترنت تسيطر عليه الدولة.

وتعارض حكومة الرئيس حسن روحاني، بقوة الحظر، قائلة إن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.