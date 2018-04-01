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عبد الرحمن خليل يفوز بالمركز الرابع في بطولة جرش الدولية للفروسية

محمد مجدي
نشر فى : السبت 31 مارس 2018 - 11:29 م | آخر تحديث : السبت 31 مارس 2018 - 11:29 م

فاز الفارس المصري عبد الرحمن خليل و ممثل نادي بلاتنيوم بالمركز الرابع في مباراة الجائزة الكبرى ببطولة عمان الدولة للأندية في رياضة الفروسية والتي تقام على ملاعب مركز فروست هيل للفروسية في العاصمة الأردنية تحت أسم "بطولة جرش الأولى لصداقة الأندية العالمية" للفروسية برعاية الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية.

وكان فوز الفارس المصري بهذا المركز في فئة ( 110 – 115سم) بعد منافسة كبيرة مع فرسان من أندية بلغاريا وروسيا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف ويمثل مصر في هذه البطولة نادي بلاتنيوم.

ويذكر أن الفارس المصري زياد طارق حميدة قد فاز بالمركز الاول في فئة ( 90 – 100سم) في اليوم الثاني من البطولة.


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