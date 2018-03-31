«الجسر العربي»: حققنا أرباح تتجاوز 3 ملايين دولار خلال 2017

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، في اجتماعها الـ67، برئاسة هشام عرفات، وزير النقل، وبحضور وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، ووزير النقل الأردني، وليد المصري، ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 3383360 دولارا.

وأوضحت الجمعية العمومية، اليوم السبت، أن الشركة حققت هذه الأرباح من خلال تحقيق الريادة في صناعة النقل البحري، والتقدم في نظام الحجز الآلي للركاب، وكذلك نظام حجز الشاحنات ما منع الازدحام والتكدس بالموانئ، معلنة عن حصول الشركة على شهادة الأيزو 2015-9001.

وذكرت الجمعية العمومية، في بيانها اليوم، أنه تم تأجير الباخرة عمان وتأجير باخرة أخرى وقارب إلى السوق الأوروبي، ونجاح الشركة في تنفيذ موسم الحج للعام 1438 هجري، ونجاح ائتلاف شركة الجسر العربي وشركة السندباد، وتفعيل النشاط الدعائي والإعلامي، واستغلال السيولة المالية المتوفرة لدى الشركة، بالإضافة إلى تمكن الشركة من كسب التحكيم في إيجار الباخرة عمان والباخرة نفرتيتي.

وقدمت الجمعية استثمارات الشركة في الدول المساهمة، مثل مساهمتها في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية والشركة العربية لإدارة السفن، وإنشاء محطة التحلية في نويبع، والجاري حاليا تطويرها لتحسين نوعية المياه للركاب والبواخر.

وقدم اللواء مصطفى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، استعراضا مفصلا عن المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير الشركة، وتعظيم مصادر الدخل وتحديث أسطولها، وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها، وخطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي، منوها إلى دور موانئ البحر الأحمر في نشاط الشركة من خلال مينائي نويبع وطابا البحريين.

وأجمعت الجمعية العمومية، في ختام انعقادها، على أن الشركة تجسد التعاون المشترك التنموي للدول الثلاث، والتي يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.