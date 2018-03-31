ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصري وقطع غيار السيارات بجمارك نويبع

تمكنت جمارك ميناء نويبع، من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصري، وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون الجمارك.

جاءت المحاولة الأولى بناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع، بإعتزام المدعو «ع. ي. م»، أردني، ويعمل بحارا على العبارة سيناء تهريب كمية من النقد المصري.

وتم تشكيل لجنة مشتركة لتفتيشه؛ حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصري، مخبأه تحت فرش الحذاء الخاص بالمذكور.

والمحاولة الثانية جاءت بناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها بإعتزام المدعو «أ. ط. س»، مصري الجنسية، سائق الشاحنة رقم «1745/4583» مصرية قادمة إلى البلاد من ميناء العقبة الأردني على العبارة سيناء رحلة 26/3، بتهريب بضائع مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

وأسفرت نتيجة التفتيش عن ضبط 192 قطعة وطقم غيار سيارات ملاكي متنوعة ماركة «تويوتا» منشأ اليابان مخفاة داخل صندوق العدة وكابينة القيادة، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 234 ألف و300 جنيه.

وجاءت المحاولة الثالثة بناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الحركة بجمارك نوبيع، بالإشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة مفادها بإعتزام المدعو «م. أ. ع»، مصري الجنسية، سائق الشاحنة المحملة بالكرتون رقم «9716/3264» مصرية قادمة من ميناء العقبة الأردني على العبارة «بريدج» رحلة 26/3، تهريب بضائع مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

وأسفرت نتيجة التفتيش عن ضبط جهاز ميكسر إيطالي و2 إطار سيارة نقل بالجنط مخبأة داخل حمولة السيارة، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 70 ألف جنيه.

وقرر عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات.