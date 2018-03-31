عقوبات أممية على 49 كيانًا لانتهاكها الحظر على كوريا الشمالية

أدرجت الأمم المتحدة، اليوم، على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجل أعمال، متهمين بمساعدة كوريا الشمالية فى الالتفاف على العقوبات الدولية التى فرضت على بيونج يانج ردا على تجاربها النووية والباليستية.

وبحسب وثيقة، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن العقوبات الجديدة تطال 27 سفينة وناقلة نفط، 15 منها ترفع علم كوريا الشمالية والـ12 الأخرى ترفع أعلام دول أخرى.

وقال دبلوماسى طلب عدم الكشف عن هويته، للوكالة، إنها رزمة العقوبات الأكثر شمولا التى يوافق عليها مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية لانتهاكها الحظر الاقتصادى المفروض عليها، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.

موضحا أن العقوبات على السفن الكورية الشمالية تشمل تجميد أصولها كاملة ومنع 13 منها من الرسو فى أى مرفأ فى العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى. أما الشركات الـ21 التى طالتها العقوبات الجديدة فتعمل فى مجالى النقل البحرى والاستيراد والتصدير، وبينها ثلاث تتخذ مقرا لها فى هونج كونج، واحدة منها هى شركة هواشين شيبينج التى صدرت شحنة فحم من كوريا الشمالية إلى فيتنام فى أكتوبر 2017.

ويأتى القرار الأممى، غداة اتفاق الكوريتين على عقد قمة فى 27 إبريل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين فى المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون المفاجئة إلى بكين. والقمة بين جونج أون ومون رئيس كوريا الجنوبية يفترض أن يتبعها لقاء تاريخى فى مايو بين الزعيم الكورى الشمالى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.