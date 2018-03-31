قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحتفل بـ«يوم الأرض»

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، السبت، حفلا بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني بمكتبة الإسكندرية، بحضور المحافظ محمد سلطان، واللواء علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ود. إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وفي بداية الحفل، وقف الحضور دقيقة حدادا وتخليدا لذكرى شهداء الأمة العربية، عقب السلام الجمهورى لكلا البلدين المصرى والفلسطيني.

وقدم السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، التحية لكل من وقف بجوار القضية الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة لإسرائيل لن بغير من الأمر شيئا.

يشار إلى أن «يوم الأرض» يعود إلى الأحداث في عام 1976، بعد مصادرة قوات الاحتلال آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة.