إطلاق أول قمر صناعي «صيني-فرنسي» لعلوم المحيطات

أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات، اليوم السبت، إطلاق قمر صناعي لمراقبة المحيطات طورته الصين وفرنسا معًا، في سبتمبر المقبل.

وأوضحت الأكاديمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه سيتم إطلاق القمر الصيني-الفرنسي لعلوم المحيطات على متن صاروخ "لونج مارش 2 سي" الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات على أمل تدعيم التعاون التكنولوجي بين البلدين مما يسهل تطبيق اتفاق باريس للمناخ.

يعد هذا القمر الصناعي الأول من نوعه الذي تطوره الصين وفرنسا معًا، إذ سيضطلع القمر بمراقبة رياح وأمواج أسطح المحيطات فيما سيقوم علماء من البلدين بتبادل بيانات المراقبة.