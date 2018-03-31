استقرار الحالة الصحية لـ«شوارزنيجر» بعد إجراء جراحة في القلب

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ذكرت تقارير أن أرنولد شوارزنيغر في حالة مستقرة بالمستشفى

خضع الممثل والسياسي الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، لعملية جراحية في القلب بمدينة لوس أنغيليس الأمريكية.

وتقرر خضوع النجم السينمائي، 70 عاما، وهو أمريكي من أصل نمساوي، لعملية جراحية في مستشفى سيدارز سيناي الخميس، وذلك لتغيير صمام وضع مكان آخر تالف عام 1997.

وقال برنامج "تي إم زي" الحواري، المتخصص في الأخبار الفنية، إن العملية استغرقت عدة ساعات في المستشفى.

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وذكرت تقارير أن شوارزنيغر يتعافى وأنه قال بعدما أفاق من العملية: "عدتُ".

وقال دانيال كيتشيل، المتحدث باسم الممثل الأمريكي، إن شوارزنيغر "في حالة معنوية جيدة".

وتمنى المستشار النمساوي، سباستيان كورز، في تعليقه له على خضوع "صديقه" للعملية، الشفاء، وأضاف على تويتر: "أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى".

ويشتهر شوارزنيغر بأدواره في عدة أفلام شهيرة، من بينها "ترميناتور" و"كونان ذا باربريان".

وتولى منصب حاكم كاليفورنيا مدة ولايتين من عام 2003 حتى عام 2011 قبل أن يعود لأداء دوره في فيلم "ذا اكبسندايبلز".

وفي مايو/ أيار الماضي، كُرّم شوارزنيغر في فرنسا، وحصل على وسام جوقة الشرف الوطني، أرفع ميدالية في البلاد، لجهوده في حماية البيئة.