حالة لاعب الباسيتي مطمئنة رغم سقوطه من الطابق الثالث

أعلن نادي الباسيتي المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، أن حالة بيلايو نوفو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أصبحت مستقرة.

وكان اللاعب قد سقط من الطابق الثالث بفندق أبا بمقاطعة هويسكا وتم نقله لمستشفى في مدينة سرقسطة.

ونشر النادي بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي على الانترنت أكد خلاله أن اللاعب تعرض لحادث مذهل في الفندق الذي يعسكر به الفريق، وتم نقله سريعا للمستشفى وأصبحت حالته مستقرة .

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن أول من عثر على اللاعب كانا زميلاه بالفريق روبين مينو ونيستور سوسايتا وأن حياة اللاعب ليست في خطر.

وكان يفترض أن يلتقي الباسيتي، صاحب المركز الثالث عشر، مع فريق هويسكا، المتصدر، في وقت لاحق من اليوم في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري، ولكن تم تأجيل اللقاء بسبب الحادث.

وقدم الباسيتي شكره لمنافسه على اهتمامه ورغبته في المساعدة في هذه اللحظة الحساسة.