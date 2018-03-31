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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، جانبًا من مراسم تشييع جثمان عالم الفيزياء، ستيفن هوكينج، بكنيسة «سانت ماري» في كامبريدج، بمشاركة المئات.
وتُوفي عالم الفيزياء البريطاني، ستيفن هوكينج، يوم 14 مارس الجاري، عن عمر ناهز الـ76 عامًا.