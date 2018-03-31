«الوزراء»: من المبكر الحديث عن تكلفة المنطقة الحرة بـ«نويبع» ومشروعاتها

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إقامة منطقة حرة في نويبع بمحافظة جنوب سيناء أمر مهم جدًا، مؤكدًا أن الحكومة تهتم بوجود مشروعات واستثمارات في مختلف المناطق الجغرافية.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الحكومة تهتم بوجود مشروعات واستثمارات في مناطق الصعيد وسيناء، إضافة إلى اهتمامها بكل منطقة تستحق ذلك، موضحًا أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل المنطقة ومشروعاتها.

وشدد على ضرورة وجود منطقة حرة في نويبع لأنها أحد مناطق التصدير، مستطردًا أنه من المقرر وجودة مشروعات واستثمارات بها، إضافة إلى خلق فرص عمل كثيرة.

وأوضح أن وجود منطقة حرة في نويبع يقود إلى تطويرها حتى تكون منطقة للاستثمار، من خلال تحسين خدماتها وتهيئتها بشكل مناسب للمستثمر الخارجي.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إقامة منطقة حرة في نويبع بمحافظة جنوب سيناء على مساحة مليون متر مربع.