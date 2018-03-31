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خسر ويست بروميتش ألبيون المباراة الثامنة على التوالي بعدما خسر أمام بيرنلي بنتيجة هدفين ماقبل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي والتي أقُيمت على ملعب ذا هاوثورنس.

وشارك حجازي في المباراة كأساسيًا فيما تواجد علي جبر على مقاعد بدلاء للفريق ولم يستعين به الان بارديو المدير الفني لبروميتش في المباراة.

وأحرز آشلي بارنس لاعب بيرنلي الهدف الأول في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول فيما عاود اللاعب ذاته التسجيل للفريق في الدقيقة 73 من زمن المباراة بينما أحرز خوسيه سولومون روندون هدف بروميتش الوحيد في الدقيقة 83 ن زمن المباراة.

وارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 46 في المركز السابع فيما تجمد رصيد ويست بروميتش عند النقطة 20 في المركز الاخير ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولي الممتاز الموسم المقبل.