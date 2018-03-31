محافظ جنوب سيناء: المنطقة الحرة بـ«نويبع» تستهدف تنشيط التجارة والسياحة

قال اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من كافة التراخيص والموافقات الخاصة بإنشاء المنطقة الحرة التي ستقام في نويبع بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مضيفًا أنه خلال الفترة المقبلة ستضع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حجر الأساس في مشروع إنشاء المنطقة الحرة بنويبع.

وأضاف «فودة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الاستثمارات المتوقعة من المشروع تقدر بمليون دولار سنويًا، متابعًا أن المشروع الجديد يستهدف تنشيط التجارة والسياحة في الدولة، وتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء نويبع.

وأشار إلى أن منطقة نويبع تعاني منذ سنوات من انخفاض السياحة بشكل ملحوظ، موضحًا أن التجارة عامل أساسي في تنشيط السياحة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم السبت، على إقامة منطقة حرة في نويبع على مساحة 26 فدانًا، بتكلفة مليون دولار.