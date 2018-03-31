قال محمد علاو، رئيس البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، إن الانتخابات الرئاسية المصرية، سارت بشكل سلسل وجيد ووفقًا للمعاير الدولية للانتخابات في الدول الديمقراطية.

وأضاف «علاو»، في تصريحات لفضائية «dmc»، على هامش مؤتمر البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان عن الانتخابات، مساء السبت، أن البعثة أشرفت على العملية الانتخابية في معظم اللجان بجميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن البعثة لم ترصد أي شكاوى، إضافة إلى سيرها بشكل سهل ومنظم.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.