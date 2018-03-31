تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرها السنوي الثالث حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة من منظوري القانون الدولي والمقارن.

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة 9:30 من صباح الغد، وتستمر على مدار يومين، حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول 3 جلسات تدور محاورها الأساسية حول إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على الحق في التقاضي ودراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.

أما فعاليات المؤتمر خلال يوم الإثنين، فستشهد 3 جلسات أخرى تتضمن طرح ومناقشة دراسات مقارنة في العدالة الجنائية، ودراسات أخرى في التشريع المصري حول قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأخيراً جلسة بعنوان الحريات المدنية أمام القضاء الجنائي.

ويحاضر في المؤتمر مجموعة من القضاة والأكاديميين من أساتذة القانون وباحثين مصريين وأجانب، من بينهم المستشار د. خيري الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأ.د سليمان عبدالمنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وأ.د أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان.

ومن الباحثين المصريين؛ كريم عنارة الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، وأحمد حسام المحامي والباحث بالوحدة، ومصطفى شعت الباحث بالوحدة، وفاطمة سراج المحامية بمجلس الدولة والاستئناف العالي، وإبراهيم الهضيبي طالب دكتوراة بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا - نيويورك، ومحمد بصل رئيس القسم القضائي بجريدة «الشروق»، ومن الباحثين الأجانب توماس أودي، المحامي بنيويورك والباحث القانوني.

وتتبع وحدة أبحاث القانون والمجتمع مكتب عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ويأتي هذا المؤتمر في سياق احتفالات الجامعة باليوبيل العاشر لتأسيس الكلية وتوكيدا لمهامها الرامية إلى تطوير البحث العلمي في تفاعلات الشؤون العامة إقليميا ودوليا، والتزامها الثابت بالأخلاقيات وسيادة القانون، مع الإقرار بأهمية دور الإعلام في صياغة السياسات العامة بالمجتمع وذلك جميعه في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية وكل من المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالإضافة لمجلس الدولة المصري ونقابة المحامين.