«النقل»: لأول مرة نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى أسوان بواسطة السكك الحديدية

قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية نجحت لأول مرة في نقل الحاويات عبر خطوط السكك الحديدية من الموانئ البحرية في شمال مصر إلى أسوان بالوجه القبلي.

وأضاف المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الرحلة الأولى المحملة بالحاويات وصلت اليوم السبت إلى أسوان قادمة من ميناء الإسكندرية البحري، منوها إلى أن هذا يأتي استكمالا للجهود التي قامت هيئة السكك الحديدية بتحقيقها في مجال نقل الحاويات من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري»، وذلك بالمناطق الصناعية في السادس من أكتوبر وحلوان وأسوان.

وأوضح «عز»، أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو تعظيم عملية نقل البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية والنقل النهري لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري، وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع بحلول عام 2022.