قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجان الأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات، مع النقل والمواصلات، ألزمت الحكومة بالمادة 5 من مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبارTEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن الحكومة كانت تعترض على المادة 5 المتعلقة برسوم الشركات العاملة في إطار مشروع القانون، لكن اللجان المنعقدة أصرت على ما جاء بالمادة حتى لا تزداد الرسوم.

وأوضح أن اللجان المنعقدة ترى أن هذا المشروع هو لغرض تشغيل الشباب، وبالتالي لا يجوز زياة الأعباء عليهم، معقبًا: «أما المادتين 9 و10 نناقشهم حاليًا، لأن خلافًا ما بين الأمن القومي والحرية، إلا أن الأول مقدم على كل شي».

يُذكر أنه بدأ، عصر اليوم السبت، اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات، بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم أوضاع شركتي «أوبر وكريم» وغيرها، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام عرفات، وزير النقل، والمستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب.