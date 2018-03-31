«شعبة مواد البناء»: انخفاض أسعار الأسمنت 200 جنيه بسبب زيادة المعروض

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الأسمنت بقيمة 200 جنيه في الطن الواحد؛ لينخفض إلى 1000 جنيه أرض المصنع و1050 جنيها للمستهلك، بعد أن وصل إلى 1250 جنيها للمستهلك خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، في بيان، إن تراجع أسعار الأسمنت في صالح السوق حيث إنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات، مشيدا بدور القوات المسلحة في تأمين سيارات النقل من مصنع العريش لإنتاج الأسمنت وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا، وبالتالي تنخفض الأسعار على اعتبار أنها تخضع لآليات العرض والطلب دائما بالسوق.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إنه رفع تقرير عن حالة السوق في قطاع الأسمنت إلى «العربي»، تناول انخفاض أسعار الأسمنت بسبب عودة تشغيل مصنع العريش وضخ إنتاجه بالسوق تدريجيا وهو ما زاد من المعروض مقابل الطلب وبالتالي بدأت الأسعار في الانخفاض.

وأكد «الزيني»، أن القوات المسلحة لها دور كبير في تأمين حركة سيارات نقل الأسمنت ذهابا وعودة إلى سيناء بعد أن تأثرت في الفترة الماضية، ما سيؤدي إلى عودة الحركة التجارية إلى طبيعتها تدريجيا، وهذا ينعكس بمزيدا من الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة.