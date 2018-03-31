حماس تعلن مقتل 5 من أعضائها فى أحداث غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس الفلسطينيةأن خمسة من قتلى يوم أمس الجمعة، هم من نشطائها "قضوا أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى الشعبية جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم".

وقال بيان للكتائب اليوم السبت إن "دماء الشهداء الأطهار لن تضيع هدراً، وسيدفع العدو ثمنها في الوقت والمكان والكيفية التي تقررها المقاومة".

وتزامن بدء الاعتصام مع حلول "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل ستة داخل الخط الأخضر برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة لأراضي في شمال إسرائيل.