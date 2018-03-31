الأمن السعودي يوقف 13 تركيا للاشتباه بهم في قضايا أمن وطني

أوقفت الأجهزة السعودية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في أمن الدولة، 13 شخصا من الجنسية التركية للاشتباه بهم في قضايا تمس الأمن الوطني.

وأعلنت نافذة «تواصل» على موقعها الرسمي، عن أن عملية إيقاف الأتراك تمت يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، مشيرة إلى أنهم رهن التحقيق.

وأعلنت النافذة عن أنه تم خلال الفترة من 18 حتى 27 مارس الجاري، القبض على 5 يحملون الجنسية اليمنية، واثنين يحملان الجنسية الأفغانية، وواحد يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى سوري، ونيجيري، و16 سعوديات.

وقالت النافذة الأمنية السعودية، إن عدد الموقوفون لدى سجن المباحث يبلغون 5334 شخصا من جنسيات مختلفة.

يذكر أن نافذة «تواصل» المعنية التابعة لوزارة الداخلية، هي المختصة بمعلومات معتقلي جهاز المباحث.