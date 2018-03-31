تعادل بلباو مع سلتا فيجو وجيرونا مع ليفانتي في الدوري الإسباني

سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه سلتا فيجو اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي افتتحت فعالياتها في وقت سابق اليوم بتعادل بين جيرونا مع ليفانتي بنفس النتيجة.



ورفع بلباو رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط أمام ليجانيس كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول المسابقة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أوناي نونييز بهدف لبلباو في الدقيقة 55 وأحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيجو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وأهدر جيرونا فرصة تحقيق فوز ثمين وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ليفانتي اليوم في افتتاح مباريات المرحلة.



ورفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة لينفرد بالمركز السابع مؤقتا ورفع ليفانتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أليخاندرو جرانيل لجيرونا بهدف في الدقيقة 54 وتعادل خوسيه لويس موراليس للضيوف بهدف في الدقيقة 68 .