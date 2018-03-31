قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في عملها حتى يكون هناك رأيًا آخر بشأنها، مؤضحًا أن فكرة التعديل الوزاري والحكومي بعد بدء ولاية الرئيس المقبل أمر وارد.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه من الوارد إجراء تعديل في الحكومة في أي وقت وليس بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية فقط، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التكليفات المرسلة إليها.

وتابع أن مجلس الوزراء يستعين بشكل شبه أسبوعي بوسائل عديدة لمده بالمعلومات من خلال الوزراء المختصين بالمجالات المختلفة، والذين يقومون بعرض شرح وافي، مشيرًا إلى إجراء مجلس الوزراء بعض التعديلات على ما يقدم إليه في كثير من الأحيان.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.