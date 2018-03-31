بروسيا دورتموند يبحث عن مدير فني جديد

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كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن النادي بصدد بدء البحث والمناقشة بشأن المدير الفني الذي سيتولى مسؤولية الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

ويتولى النمساوي بيتر شتوجر تدريب دورتموند منذ ديسمبر الماضي عقب إقالة بيتر بوش ، وقد أشار فاتسكه إلى رغبة النادي في بقاء شتوجر.

وقال فاتسكه في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "بيتر شتوجر هو أول مدرب سنواصل المحادثات معه" ، علما بأن عقد شتوجر ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ورفض فاتسكه الحديث بشأن ما إذا كان قد شعر بالندم إثر رحيل توماس توشيل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الماضي .

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أشارت إلى أن رحيل توشيل عن الفريق جاء بسبب توتر علاقته بفاتسكه.