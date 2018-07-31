«العالم فى قلب المملكة» هكذا خرج تصميم الهوية الجديدة وشعار موسم الحج لهذا العام على يد مجموعة من الشباب السعودى المبدع، ليعكس عدة معان، تبين ما فى الحج من شعائر مقدسة ومعالم جليلة وغايات سامية.

المتحدث الرسمى باسم وزارة الإعلام السعودية ومدير عام مركز التواصل الحكومى الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث قال إن التصميم الذى تضمنته الهوية الجديدة يقدم الكعبة المشرفة كمربع فى مركز الشعار، كدلالة على أنها قلب مكة المكرمة، التى هى قلب المملكة، والمملكة بدورها قلب العالم.

وبحسب المغلوث، فإن الشعار يجسد ركن الطواف من خلال الخطوط نصف الدائرية حول المربع، كما تظهر ساعة مكة من خلال الاستدارة ومربع المنتصف.

وأضاف أن كلمة حج تظهر فى الشعار من خلال الخطوط المستديرة، موضحا أن حرف الحاء هو «الاستدارة الخارجية»، وحرف الجيم هو «الاستدارة الداخلية» بينما يمثل مربع الكعبة نقطة حرف الجيم.

ويرى المتحدث باسم وزارة الإعلام السعودية أن الشعار يعكس معنى استقبال المملكة الدائم للمسلمين من كل أقطار الأرض، من خلال إشارة الاستقبال «wifi» التى تظهر هذا المعنى، من خلال الأقواس العليا التى تشبه إشارة الاستقبال فى شبكات الاتصال.

ويوضح أن الهوية الجديدة تهدف إلى تقديم الصورة المثلى للدور الإسلامى الرائد الذى تقوم به المملكة، وإبراز ما حققته من إنجازات حضارية فى الحرمين الشريفين.

وأكد المغلوث أن مركز التواصل الحكومى الذى قام بتصميم الهوية الجديدة للحج يضمّ أكثر من 40 شابا سعوديا، فى مختلف تخصصات الإعلام التقليدى والجديد. ومن المقرر أن يتم استخدام الهوية الجديدة عبر المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى ومختلف الصحف ووسائل الإعلام.