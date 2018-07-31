مقتل 10 في هجوم بسيارة مفخخة جنوب الفلبين

ذكر الجيش الفلبيني أن ستة من القوات الحكومية وأربعة مدنيين قتلوا، اليوم الثلاثاء، عندما فجر مسلح إسلامي متشدد مشتبه به قنبلة تنقلها سيارة "فان" في جنوبي الفلبين.



ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة لاميتان بمقاطعة باسيلان (900 كيلومتر جنوبي مانيلا) وفقا لما ذكره قائد فرقة مكافحة الارهاب الكولونيل فيرناندو رييج.



وقال رييج إن الجنود أقاموا نقطة التفتيش بعد تلقي معلومات استخباراتية بأن متشددين إسلاميين يخططون لنقل عبوات ناسفة.



وأضاف: "تم ايقاف السيارة (التي نفذت الهجوم) عند نقطة التفتيش وعندما اقتربت قواتنا منها أصيب السائق بالذعر وفجر العبوة الناسفة التي كانت داخلها".



وقال ريج إن سائق السيارة قتل أيضا في الانفجار، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به ذو مظهر أجنبي لكن السلطات مازالت تتحقق من المعلومات.



يذكر أن باسيلان معقل لجماعة أبو سياف، التي تم إلقاء اللوم عليها في بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين، بالإضافة إلى عمليات الخطف البارزة بهدف الحصول على فدية.



وتحالفت الجماعة مع تنظيم داعش، ويعتقد أن بعض الأعضاء يتدربون مع متشددين أجانب في جنوب الفلبين.



وقُتل زعيم الجماعة في نهاية حصار استمر خمسة أشهر من قبل مسلحين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ماراوي العام الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وتشريد أكثر من نصف مليون شخص.