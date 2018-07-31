أبطال سلسلة «جارديانز أوف ذا جلاكسي» يعلنون دعمهم للمخرج المفصول «جيمس جان»

أعلن أبطال أفلام سلسلة أفلام «جارديانز أوف ذا جلاكسي»، عن دعمهم للمخرج جيمس جان، الذي فصلته شركة «والت ديزني» مطلع هذا الشهر بسبب سلسلة من التغريدات القديمة، التي تم نشرها مؤخرا، سخر خلالها من الاغتصاب واشتهاء الأطفال.

وجاء في بيان نشره الممثل كريس برات على صفحته على موقع «انستجرام»، ووقعه «برات، وبرادلي كوبر، وزوي سالادانا، وفان ديزل، وديف باتيستا» وآخرين: «نحن نعلن عن دعمنا الكامل لجان، لقد شعرنا بالصدمة لفصله المفاجئ، لقد انتظرنا 10 أيام للرد من أجل أن نفكر ونصلي ونستمع ونناقش».

وقال الممثلون، إنهم شعروا بالتشجيع بسبب الدعم الجارف، من الذين أعربوا عن أمنيتهم في رؤية جان يعود لإخراج سلسلة الأفلام، ولكننا شعرنا بخيبة الأمل بسبب الذين صدقوا بسهولة الكثير من نظريات المؤامرة الغريبة، التي أحاطت بالمخرج».

ويشار إلى، أن موقع ديلي كولر الإخباري الإلكتروني، هو الذي كشف ونشر تغريدات جان القديمة المثيرة للجدل، مما دفع شركة ديزني لفصله في 21 يوليو الجاري.

وأصدر جان بيانا تم نشره في مجلة «ذا هوليوود ربورتر»، قال فيه إنه يشعر بالأسف ويتحمل كاملة المسؤولية عن التغريدات.

ويذكر، أن «جان» كتب وأخرج جزئي الفيلم السابقين، وكان من المقرر أن يخرج الجزء الثالث عام 2020.