تياجو ألكانتارا يقترب من العودة إلي برشلونة

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من العودة مرة أخرى إلي فريقه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ27 عاما يعد من أولويات إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، وذلك من أجل تعويض رحيل كلا من أندريس إنييستا إلي فيسيل كوبه الياباني، وإعارة باولينيو إلي جوانغجو إفرجراند الصيني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البارسا تستعد لتقديم عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع ألكانتارا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أن اللاعب الإسباني كان قد رحل إلي صفوف البايرن فى موسم 2013-2014 قادما إليه من برشلونة في صفقة إنتقال بلغت قيمتها 25 مليون يورو.