الأربعاء 1 أغسطس 2018 12:44 ص القاهرة القاهرة 30.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

تياجو ألكانتارا يقترب من العودة إلي برشلونة

أحمد عبدالله
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:50 م

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من العودة مرة أخرى إلي فريقه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ27 عاما يعد من أولويات إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، وذلك من أجل تعويض رحيل كلا من أندريس إنييستا إلي فيسيل كوبه الياباني، وإعارة باولينيو إلي جوانغجو إفرجراند الصيني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البارسا تستعد لتقديم عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع ألكانتارا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أن اللاعب الإسباني كان قد رحل إلي صفوف البايرن فى موسم 2013-2014 قادما إليه من برشلونة في صفقة إنتقال بلغت قيمتها 25 مليون يورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك