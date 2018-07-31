نيابة أمن الدولة العليا تأمر بحبس 5 متهمين بالانضمام لتنظيم «حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، حبس 5 متهمين بالانضمام لتنظيم "حسم" الإرهابي التابع لجماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

ونسبت النيابة للمتهمين: الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وأفادت التحقيقات أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية من بينها عملية اغتيال النقيب العزازي حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الارهابي.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 5 من عناصر حركة حسم الإرهابية في تبادل إطلاق النار أثناء استهداف قوات الشرطة لأحد الأوكار بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، فيما ألقت القبض على 5 عناصر آخرين في مداهمة وكر تنظيمي بمنطقة المرج بالقاهرة، وهم: الإخوانى على عبدالقادر على عبدالقادر (مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية)، والإخواني إسلام رأفت عبدالمحسن مصطفى (مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة)، والإخوانى عبدالباسط شكرى عبدالوهاب عمار (مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 760/ 2017 حصر أمن دولة العليا)، والإخوانى نور الدين عبدالله على عبدالله، والإخوانى محمد زين الدين السيد محمد، وعثر بحوزتهم على عدد (1 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية متنوعة من الذخائر).