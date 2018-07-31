العاهل السعودى يقضى إجازته فى منطقة «نيوم»

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وصل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس، إلى منطقة «نيوم» المشروع الاقتصادى الضخم الذى لا يزال قيد الإنشاء فى شمال غرب البلاد لتمضية إجازته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة فى بيان مقتضب «وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم حيث سيقضى بعض الوقت للراحة والاستجمام».

ولم يتضح ما إذا كان الملك سيقيم فى المنطقة التى لا تزال قيد البناء ويحظر الدخول اليها.

وتبدو هذه الوجهة خيارا غير معتاد للعاهل السعودى (82 عاما) الذى يمضى عادة إجازة الصيف فى قصور فى المغرب وغيرها.

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أعلن فى العام 2017 عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة فى شمال غرب البلاد تشمل أراضٍ فى الأردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى «نيوم».

وكانت السلطات السعودية استبدلت فى وقت سابق من الشهر الحالى المدير التنفيذى للمشروع كلاوس كلاينفيلد، بنظمى النصر العضو فى المجلس التأسيسى لمشروع «نيوم» والذى سيبدأ مهامه اليوم الأربعاء، بحسب الحكومة.