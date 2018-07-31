وكالة أمريكية: طالبان تفقد السيطرة على 3 مناطق أفغانية

قالت وكالة التفتيش العامة الأمريكية الخاصة بإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي طالبان فقدوا السيطرة على مناطق في أفغانستان للمرة الأولى منذ عام 2016.



وأضافت الوكالة التي أنشأها الكونجرس الأمريكي، إن طالبان تسيطر على 56 من أكثر من 400 منطقة في أنحاء البلاد حتى منتصف مايو، مقابل 59 منطقة في يناير.



واعتبارًا من منتصف مايو، سيطرت الحكومة الأفغانية على 56.3% من جميع المناطق، وهو ما يشير إلى عدم حدوث أي تغيير منذ الربع الماضي، ولكنه مثّل انخفاضًا طفيفًا عن نسبة 57% التي تم تسجيلها في مايو 2017، بحسب ما ذكرته الهيئة.



وفي إقليم أوروزجان، تسيطر طالبان على أربعة من المناطق الست و53% من سكانها. وفي قندوز، يسيطر المسلحون على خمس مناطق من أصل سبعة و62 بالمئة من السكان. كما تستمر سيطرة طالبان المشددة في إقليم هلمند، حيث تسيطر على تسع من بين 14 منطقة ويخضع 65% من سكانها تحت سيطرتهم.



كما أبرز التقرير العدد الكبير من الخسائر العسكرية الأفغانية: فقد فقدت القوات الحكومية حوالي 8500 شخص منذ أبريل 2017 حتى منتصف مايو من العام الجاري بمتوسط 23 في اليوم.