حصلت «الشروق»، على حركة تنقلات الضباط العامة السنوية لعام 2018، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وشملت الحركة ندب اللواء علاء الدين عبد الفتاح محمد مصطفى، مدير أمن البحيرة، لمنصب مساعد وزير الدخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وندب اللواء جمال إبراهيم السيد الرشيدي، نائب مدير أمن البحيرة للعمل بمنصب مدير أمن البحيرة.

وضمّت الحركة نقل اللواء أحمد عاطف أحمد بركات، مساعد مدير أمن البحيرة، لعمل نائبا لمدير الادارة العامة للانتخابات العامة، اللواء جمال حسن متولي مساعد مدير أمن البحيرة إلى نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء فاضل فهمي راشد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، نائبا لمدير امن البحيرة.

ونقل اللواء محمد محسن محمد عبد الرحمن الجويلي، مساعد مدير أمن البحيرة، للعمل نائبا مدير أمن المنوفية، واللواء السعيد عبد العظيم، مديرية أمن البحيرة لمنطقة غرب الدلتا، اللواء أشرف إبراهيم خليل، من مديرية أمن البحيرة لمنطقة غرب الدلتا.

وشملت الحركة نقل العميد محمد صبري محمد أحمد القاضي، مدير إدارة مرور البحيرة، للعمل مديرا بإدارة المرور بالإسكندرية، العميد جمال يس محمد راضي، مدير إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، مديرا لإدارة الحماية المدينة بالاسكندرية، العميد جميل نظمي محمد، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن الإسكندرية، العقيد إيهاب حسن بكري، من مديرية أمن البحيرة الي مديرية أمن مطروح، العقيد رضا محمد خليل علي الجمسي، من مديرية أمن البحيرة مباحث، إلى مديرية أمن شمال سيناء مباحث، العقيد طلال سعيد عبد المقصود أبو وافية، من مديرية امن البحيرة إلى مديرية أمن الوادي الجديد، المقدم ضياء عبد المحسن محمود الغنام، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن مطروح، المقدم تامر مكرم عبد العزيز علي الزكي، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن الدقهلية، الرائد هشام يوسف محمد علي عبد الحافظ، إلى مديرية أمن الفيوم.

وشملت الحركة نقل النقباء كل من: هاشم علي عبد الجواد غزالة، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن مطروح، محمد جلال الدين سيف، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن شمال سيناء، أيمن عبد الحميد إبراهيم من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أسيوط، كمال سعيد محمد يونس، من مديرية أمن البحيرة إلى مديرية الوادي الجديد، محمد رسلان محمد أبو شوق من مديرية أمن المنيا إلى مديرية أمن البحيرة، احمد محمد عرفات محمد شرف من مديرية امن الشرقية إلى مديرية أمن البحيرة، بهاء عبد السلام عبد القوي الكردي، من الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، إلى مديرية أمن البحيرة، احمد رمزي أحمد عطا من الإدارة العامة لشرطة السياحة، إلى مديرية أمن البحيرة، مصطفى أحمد مصطفى أبو الريش، من مديرية مطروح، إلى مديرية أمن البحيرة، محمد رافت رمزي علي قشطة، من مديرية أمن الدقهلية، إلى مديرية أمن البحيرة، أحمد شعبان عبد المولى عطية، من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إلى مديرية أمن البحيرة، أحمد حمدي عبد النبي عطية حمد، من مديرية أمن مطروح إلى مديرية أمن البحيرة، محمود عبد الله محمد الدلنجاوي، من مديرية أمن جنوب سيناء، إلى مديرية أمن البحيرة، محمد طلبة محمد مرعي من مديرية أمن مطروح، إلى مديرية أمن البحيرة، محمد جابر علي محمد الجنبيهي، من مديرية أمن جنوب سيناء، إلى مديرية أمن البحيرة، محمود عبد العليم علي عبد العزيز، من مديرية أمن مطروح إلى مديرية أمن البحيرة، علي شاكر أحمد شاهين، من مديرية أسوان، إلى مديرية أمن البحيرة، عمر علي عيد من مديرية سوهاج، إلى مديرية أمن البحيرة، إبراهيم حسين محمد الفقى من مديرية أمن البحيرة إلى مديرية أمن المنوفية، شهاب الدين محمد إبراهيم مدكور، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن دمياط، النقيب حسام عطية عبد الحميد عمارة، من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن المنوفية، محمد كرم محمد عقل من مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن كفر الشيخ، محمد عاطف بسيوني مرعي، مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن الفيوم.

كما شهدت الحركة نقل ملازم أول أحمد صلاح مصطفى السيد مديرية أمن البحيرة، إلى مديرية أمن المنوفية، ملازم أول أحمد عبد المجيد عبد المقصود مديرية أمن البحيرة، الي مديرية امن المنوفية، ملازم أول طارق أنور عبد الغني الدسوقي، مديرية أمن البحيرة إلى مديرية أمن دمياط.

وضمت الحركة نقل الرائد أمير حامد عبد الحميد السعدني، مديرية أمن البحيرة الي الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار، النقيب ياسر محمد علي محمد، مديرية أمن البحيرة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، النقيب محمد محمد عبد الله عوض، مديرية أمن البحيرة إلى الإدارة العامة لأمن الموانئ، النقيب محمد شعبان علي حسين السيسي، من مديرية أمن البحيرة إلى الإدارة العامة لأمن الموانئ، النقيب محمود عبد اله زكي هندي، من مديرية أمن البحيرة إلى الإدارة العامة لأمن الموانئ، النقيب محمد محمد عبد القادر، من مديرية أمن البحيرة للإدارة العامة لأمن المواني.

ونقل النقباء كل من: خالد احمد عبد الرحمن شتا لمديرية أمن مطروح، حامد محمود حسين الشحات لمديرية أمن بني سويف، حسن حسن حسين حشيش لمديرية أمن أسوان، عبد الباسط السيد أبو سعيد لمديرية أمن أسوان، عاطف أحمد السيد اسماعيل لمديرية أمن الأقصر، محمد أحمد محمد ابراهيم لمديرية أمن أسيوط، هشام محمد السيد راضي لمديرية أمن قنا، عماد يوسف السيد علي، لمديرية أمن المنيا، يوسف ميلاد يوسف عبد الملاك، لمديرية بني سويف، عبد السلام الشاذلي علام، لمديرية أمن البحر الأحمر، محمد قنديل ابراهيم السقا، لمديرية أمن أسوان، هشام محمد احمد ابو السعود، لمديرية أمن بني سويف، أحمد مبروك أحمد الصعيدي، لمديرية أمن المنيا، محمد سليمان الشريف، لمديرية أمن قنا، وليد بلال زكريا محمد، لمديرية أمن كفر الشيخ، كريم عمرو صادق لمديرية أمن شمال سيناء، أشرف عبد الحميد جنيدي لمديرية امن المنوفية.

وشملت الحركة إنهاء خدمة 5 ضباط برتبة لواء وهم كل من: هشام جميل إبراهيم شرف، مساعد مدير أمن البحيرة، محسن محمد رضا علي عبد القادر، مساعد فرقة بأمن البحيرة، طارق طارق صبري محمد أحمد السيد، مساعد فرقة بأمن البحيرة، جمال الدين حسن، مديرية أمن البحيرة.

وشملت الحركة مد الخدمة لـ7 لواءات لمدة سنة اعتبار من 1-8-2018 وهم كل من علاء الدين عبد الفتاح مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، جمال الرشيدي نائب مدير أمن البحيرة، أحمد عاطف بركات مساعد مدير أمن البحيرة، جمال حسن متولي مساعد مدير أمن البحيرة، فاضل فهمي راشد عمار مساعد مدير أمن البحيرة، محمد محسن محمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن البحيرة، محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

كما شملت الحركة إنهاء خدمة لضابطين برتبة عميد لبلوغهما سن المعاش وهما العميد عادل ربيع حمدان السيد مديرية امن البحيرة، العميد رضا محمد علي حمد مديرية امن البحيرة.

وشملت الحركة مد الخدمة ل 17 ضابطا برتبة عميد لمدة سنة اعتبارا من 1-8-2018 وهم عبد الغفور عبد السلام الخولي مأمور مركز بامن البحيرة، ايمن ابراهيم كامل البستاوي مديرية امن البحيرة، رافت محمود النجار مديرية امن البحيرة، خالد محمد عبد العليم الطباخ مديرية امن البحيرة، اشرف إبراهيم أحمد إبراهيم مامور مركز بامن البحيرة، هشام محمد ابو علو مامور مركز بامن البحيرة، جمال محمد عبد العاطي بسيوني مديرية امن البحيرة، علاء الدين عوف حبكة مامور مركز شرطة بامن البحيرة، عصام عبد الفتاح عبد العال مديرية أمن البحيرة، عبد الغفار عبد الرحمن محمد حسن الديب رئيس قسم المباحث الجنائية بأمن البحيرة، خالد إبراهيم محمود ابراهيم مدير ادارة قوات أمن البحيرة، أشرف فتح الله محمد عوض مامور مركز بأمن البحيرة، جمال يس محمد راضي مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، محمود عبد الرحمن عبد الجليل مصطفي مديرية أمن البحيرة، هشام محمد مبروك مصطفي مديرية أمن البحيرة، إيهاب عاطف محمد بركات مديرية أمن البحيرة، ايهاب جميل نظمي محمد سالم مديرية أمن البحيرة.

وشملت الحركة ترقية العمداء أشرف محمود كامل عبد السلام، بمديرية امن البحيرة ومحمد صبري محمد احمد عبد المقصود، مدير إدارة المرور بأمن البحيرة، إلى رتبة لواء عامل اعتبارا من تاريخ 1-8-2018.

وشملت الحركة ترقية 17 ضابطا من رتبة رائد إلي رتبة مقدم اعتبارا من 1-8-2018 وهم كل من

أحمد سعيد علي نعيم، محمد محمود سامي حمودة، محمد فضيل عبد الرحمن احمد، ضياء الدين محمد فهمي عمر، محمد حامد محمود الصيرفي، أمير حامد عبد الحميد السعدني، محمود أحمد مهنا غزالة، مصطفي حسن عبده الهنيدي، رافت رمضان علي رزق نصار، عبد الحليم محمد عبد الوهاب محمد مصطفي، حسن احمد السيد عيد، اشرف محمد بيومي خليف، ياسر مصطفي محمد مصطفي، السيد محمود السيد عثمان، محمد احمد سعد المنوفي، مصطفى محمود عبد الحليم الصيرفي، احمد نبيل عوض احمد مطر، محمد أحمد عبد الحميد، الطيب الطاهر علي مناع، هشام يوسف محمد علي عبد الحافظ، محمد محمد عبد الجواد غزاله، وليد جلال الدين زيد، صبحي محسن اسماعيل جنيدي، حمدي حميده محمد سالم، هيثم محمد محمود مصطفى.

وشملت الحركة ترقية 6 عمداء إلى رتبة لواء وإحالتهم للمعاش اعتبارًا من 1- 8- 2018 وهم كل من: محمد رفعت البنداري سيد أحمد، علاء مصطفي أحمد، عصام عبد المنعم الطنيخي جميل إسماعيل بلتاجي عبد الله، أكرم عبد الغفور محمد المرسي، خالد محمد ممدوح عبد الحميد القلتاوي.