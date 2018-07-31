ريال مدريد يواجه ميلان في النسخة 34 لكأس سانتياجو برنابيو

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يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع ميلان الإيطالي في 11 اغسطس المقبل في النسخة الرابعة والثلاثين لكأس سانتياجو برنابيو.

وقرر ريال مدريد مواجهة ميلان في الذكرى الستين للاحتفال بلقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على الفريق الإيطالي 3 /2 في طريقه للقب الأوروبي عام 1958.

وتجمع المباراة بين فريقين فازا بلقب دوري أبطال أوروبا عشرين مرة فيما بينهما حيث يحمل ريال مدريد الرقم القياسي برصيد 13 لقبا مقابل سبعة ألقاب لميلان.

وستكون المباراة بمثابة بروفة لريال مدريد قبل ملاقاة اتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي في 15 اغسطس في تالين، عاصمة استونيا.

وأقيمت النسخة الأولى للبطولة عام 1979 تكريما لذكرى رئيس النادي سانتياجو برنابيو الذي تولى الرئاسة بين عامي 1943 و1978 وفاز الفريق في عهده بـ27 لقبا.