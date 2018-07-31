سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى تونس

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يسافر سمير عدلي؛ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم ١٣ أغسطس المقبل إلى تونس للترتيب لمباراة الترجي.

ويسبق سمير عدلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس بـ ٤٨ساعة؛ لبحث الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب والتنقلات خلال اقامة البعثة لخوض مباراة الترجي.

وقال سمير عدلي إنه فتح خطوط اتصال مع مسؤولي ملعب الجامعة التونسية؛ لحجز ملاعب التدريب لفريق الأهلي في تونس، وكذلك يتواصل مع السفارة المصرية في تونس؛ لبحث ترتيبات السفر واستقبال الفريق.

وقرر سمير عدلي السفر إلى تونس يوم ١٣ أغسطس من مطار برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي مع النجمة اللبناني بالبطولة العربية.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم١٧ أغسطس المقبل.