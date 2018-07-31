رحل صباح اليوم مدرب الأصوات بدار الأوبرا المصرية المايسترو آلدو مانياتو في مسقط رأسه بإيطاليا، وذلك بعد صراع مع المرض، غادر الأب الروحي لكل الأصوات الأوبرالية المصرية في صمت، وسط حالة من الحزن طالت كل من تدرب على يده من مغنين، وكانت الحالة الصحية لقائد الكورال قد تدهورت في الشهور الأخيرة ما اقتضى نقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج هناك.

الدومانياتو الإيطالي الجنسية اختار مصر لتكون وطنا له، حيث بدأ العمل فيها كمدرب أصوات وقائد للكورال في دار الأوبرا القديمة بالعتبة، وانتقل إلى دار الأوبرا الجديدة بالجزيرة بعد إنشاء المركز الثقافي القومي في ثمانينات القرن الماضي، وظل بها حتى أجبره المرض أخيرا للابتعاد عن المسرح.

شارك مانياتو خلال عمله في دار الأوبرا المصرية بالعديد من الأعمال الضخمة والاحتفالات الكبرى منها عروض أوبرا عايدة العالمية في الأقصر ومنطقة الأهرامات.

درس مانياتو البيانو والتأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا، وعمل في عدد من مسارح دور الأوبرا الايطالية في باليرمو وفينسيا ومانتوفا، كما شارك في عروض فنية في عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا.