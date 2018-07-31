ترامب يبحث مسألة الأسلحة النارية المطبوعة بتقنية «ثلاثية الأبعاد»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه "يبحث" قضية الأسلحة النارية ثلاثية الأبعاد المطبوعة، بعد أسابيع قليلة من قيام حكومته بتمهيد الطريق أمام إتاحة رسوم قابلة للتنزيل خاصة بهذه الأسلحة عبر الإنترنت.

وكان من المقرر أن يطرح الرجل الذي يقف وراء مخططات الأسلحة النارية ثلاثية الأبعاد تلك المخططات على الإنترنت غدا الأربعاء، لكنها أتيحت بالفعل على موقعه الإلكتروني عندما أعلن ترامب عن خطته اليوم.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أبحث مسألة الأسلحة النارية البلاستيكية ثلاثية الأبعاد التي تباع للجمهور. وتحدثت بالفعل إلى الرابطة الوطنية للبنادق، ولكنها لا تبدو منطقية!"، في إشارة إلى الرابطة التي تمثل جماعة ضغط قوية في الولايات المتحدة.

وتقدمت تسع ولايات أمريكية بدعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد سماحها بتوزيع رسم لمسدس مصنوع بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، محذرة من أن المعلومات قد تقع في أيدي المجرمين والإرهابيين.

ونشر كودي ويلسون الذي وصف نفسه بأنه فوضوي ومدافع عن حمل الأسلحة، ويقود حملة من أجل نشر هذه المعلومات منذ خمسة أعوام، مقطعا مصورا يظهر ما بدا أنه أول إطلاق نار من مسدس ثلاثي الأبعاد.

وكانت الإدارة السابقة لباراك أوباما قد منعت توزيع مخططات صناعة هذه الأسلحة النارية، وقررت أنه من غير القانوني نشر رسومات لهذا السلاح، وهو مسدس بلاستيكي يحتوي على عنصر معدني واحد.

غير أن إدارة ترامب غيرت هذا النهج الشهر الماضي، وقررت تسوية دعوى رفعها ويلسون والسماح له بنشر المعلومات.