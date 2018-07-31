قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن مصر تدرك جيدًا حقيقة الوضع في ليبيا، وتقدم دعمًا كبيرًا لإعادة الاستقرار في الأراضي الليبية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدعم الذي تقدمه مصر مهم للغاية لاسيما في ظل تفرق الليبيين، متابعًا: «نحتاج إلى دعم سياسي من دول تعرف حقيقة الوضع على الأراضي الليبية، ومصر تدرك تمامًا الوضع».

وأشار إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ليبيا في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد مطلع الأسبوع الحالي، قائلًا إنها لم تأت صدفة ولكن بعد دراسة وإطلاع جيد على الموقف، لاسيما وأنه رجل عسكري يمكنه تحليل هذه الموافق والوضع التعبوي والاستراتيجي على الأرض.

واستطرد: «الرئيس السيسي، كان دائمًا في يقف في ظهر القوات المسلحة الليبية ويقدم الدعم السياسي، والآن أعلنها صراحة بشكل رسمي، ونحن سعداء بهذا الأمر، ونحيي الشعب المصري على دعمه لنا».

وأوضح أن الصراحة من قبل الرئيس تكون مطلوبة في مثل هذا الوقت، لاسيما وأن العدو يعمل على التشويش ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي، لافتًا إلى وقوف مصر إلى جوار ليبيا على مدار التاريخ في عدة مواقف، وتستكمل دورها حاليًا.

وعن الانتخابات في ليبيا، قال إن القوات المسلحة ستؤمن الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها حاليًا، بينما المناطق الأخرى مثل العاصمة طرابلس، فإنه غير معلوم كيف ستؤمن إرادة الليبيين وفرز الأصوات في هذه المناطق، مضيفًا أنه يعتقد أنه يجب تثبيت الأمن أولًا وإقناع كل الليبين بأن المخرج الوحيد من الأزمة هو الجيش كحامٍ وليس كحاكم، والاصطفاف خلفه لأنه لا يوجد وطن بدون جيش، مشيرًا إلى نهب المليشيات لثروات الشعب الليبي مثل النفط وإهدار أموال البنك المركزي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في مؤتمر الشباب السادس، يوم الأحد الماضي، إن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي لنشر الاستقرار في الأراضي الليبية، وتعمل على الحفاظ على وحدة ليبيا والدفع في سبيل إجراء الانتخابات.