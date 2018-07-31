تحرير 69 محضرا مخالفا في قريتين بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا عن الانتهاء من تركيب 20 لمبة ليد في محيط الطرق الرئيسية لقرية بني أحمد الغربية، وعمل صيانة للكشافات بداخل القرية والطريق الدائري وقرية طهنشا، بالإضافة إلى تركيب الأعمدة الكهربائية بقرية المتوكلية التابعة لقرية بني محمد سلطان، وصيانة الكشافات بطريق (القاهرة - أسوان الزراعي) من قرية الحواصلية حتى حدود أبو قرقاص؛ تيسيرا على المارة من المركبات والمواطنين، ومنعا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

قال محمد سيد رئيس المركز، في بيان صحفي اليوم، إن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان حررت 55 محضرا متنوعا، وتوصيل المرافق لـ10حالات بعد استيفاء الشروط القانونية.

وأضاف «سيد»: وفي قرية بني أحمد الغربية، تم تحرير 14 محضرا متنوعا ما بين إشغال طريق وبناء مخالف للقانون 119، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات تم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.