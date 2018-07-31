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«مدبولي» يلتقي وزير الدولة السوداني ووفدا من طائفة الأقباط «الأدفتنست»

كتبت - آية أمان:
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:45 ص

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السوداني مسئول تنسيق الشئون البرلمانية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما يلتقي رئيس الوزراء، اليوم أيضًا، وفدا من طائفة الأقباط الأدفتنست.


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