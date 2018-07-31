«مدبولي» يلتقي وزير الدولة السوداني ووفدا من طائفة الأقباط «الأدفتنست»

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يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السوداني مسئول تنسيق الشئون البرلمانية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما يلتقي رئيس الوزراء، اليوم أيضًا، وفدا من طائفة الأقباط الأدفتنست.