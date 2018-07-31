متعب يعلن اعتزاله نهائيا

أعلن عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وأضاف "متعب" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "أون سبورت"، أنه اتخذ قرار نهائيا بالاعتزال بعد خروجه من حسابات النادي الأهلي وانتهاء فترة القيد المحلي.

وشدد المهاجم الدولي السابق، على أنه كان يمتلك عرضين إلا أنه من الصعب أن يلعب في مصر لأندية أخرى غير الأهلي، قائلا "من الصعب اللعب في نادي آخر غير الأهلي".

ووجه متعب انتقادات عنيفة لحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي قائلا "ضيع من عمري سنتين".

وأكد عماد متعب، أنه تشاور مع مقربين له قبل اتخاذ قرار الاعتزال، معلنا الانضمام لفريق لتحليل بقنوات "أون سبورت" لتحليل مباريات الدوري في الموسم الجديد، مؤكدا أنه قام بتوقيع العقود مع مسئولي قناة أون سبورت.