أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، أن القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 2018-2019، حيث يبدأ تلقي طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب القدامى من الكليات المتناظرة وغير المتناظرة اعتبارا من غدًا الأربعاء حتى 30 أغسطس، وذلك عن طريق مكتب التحويلات المركزي بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سوف يتم القبول بكافة كليات الجامعة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي ماعدا الكليات والمعاهد التالية التي تقبل وفقا لقواعد التوزيع الإقليمي، وهي كليات «التربية، والتربية النوعية، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض».