استطلاع: برلين تؤيد الاشتراكيين الديمقراطيين بنسبة 17٪ مقابل 13٪ للقوميين اليمينيين

كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية برلين.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراء معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية وتم نشره اليوم الثلاثاء أنه إذا أجريت الانتخابات المحلية بولاية برلين يوم الأحد القادم، سوف يحصل الاشتراكيون الديمقراطيون هناك على 17 بالمئة فقط.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه أقل نسبة رصدها المعهد للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية برلين منذ 14 عاما.

وجاء الاشتراكيون الديمقراطيون بذلك في الاستطلاع بعد حزب اليسار الذي حصل على 21٪، وكذلك بعد الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي حصل على 19٪، وتساوى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر الذي حصل أيضا في هذا الاستطلاع على 17٪ وجاء الاثنان بذلك في المركز الثالث.

وحصل حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني القومي المعارض على 13٪، و الحزب الديمقراطي الحر على 7٪.

وبحسب الأعداد التي رصدها الاستطلاع، لا يزال يمتلك الائتلاف الحكومي لبرلين المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي اليسار والخضر أغلبية مطلقة للحكم في الولاية، إلا أن الحزب الاشتراكي لن يكون رئيسا لحكومة برلين، إذا تم إجراء الانتخابات بالولاية حاليا.