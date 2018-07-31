سجن رجل أسترالي 17 عاما لتورطه في مؤامرة لتنفيذ هجوم انتحاري

ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقوبة السجن لمدة 17 عاما و4 أشهر، بحق رجل أسترالي خطط لتنفيذ هجوم انتحاري في أستراليا.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية، أن الرجل ويدعى أجيم كروزي كان يعتزم تصنيع واستخدام متفجرات بدائية منتجة يدويا؛ لتنفيذ مؤامرة إرهابية محلية عام 2014، بعد أن تم منعه من مغادرة أستراليا للقتال في سوريا مع قوات جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

واعترف «كروزي» البالغ من العمر 25 عامًا، والمنحدر من مدينة بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند، بإعداده لخطة للقيام بهجوم في دولة أجنبية والإعداد أو التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.

وقالت روزالين أتكينسون القاضية بالمحكمة العليا بمدينة بريسبان أثناء النطق بالحكم اليوم موجهة الحديث للمتهم، «إنك لا تزال تمثل خطورة بالغة على المواطنين».

وتبين للقاضية، أن «كروزي» لم يبد أي مشاعر للندم، كما أنه لم يتخل عن الأفكار المتطرفة العنيفة، وأضافت القاضية أن «كروزي» كان دافعه نشر حالة من «الموت والدمار» بوازع واجب ديني.

وتابعت: «إنك تنتمي إلى تيار متطرف من الإسلام، وتعتنق آراء أيديولوجية متطرفة تقر وتشجع على الجهاد العنيف»، بينما قال المدعي العام لينكولن كراولي، إن «كروزي» كان يخطط لقتل الأشخاص الأبرياء في مكان عام بشكل عشوائي، ثم يموت في النهاية كشهيد في الهجوم.

وأوضح للمحكمة، أنه بعد أن تم إلغاء جواز سفر «كروزي» عام 2014، حصل على 10 لترات من البنزين، وحاول أن يشتري زجاجات مع أغطية لها من أجل تصنيع مادة المولوتوف الحارقة، بغرض شن هجمات «مميتة» على أرض وطنه، كما اشترى أيضا قوسا وسهما.

وداهمت الشرطة منزل «كروزي» عام 2014، واكتشفت وجود بندقية نصف آلية قصيرة الماسورة محشوة بالذخيرة، وقلنسوات ومدى إلى جانب منشورات تتضمن أفكارا متطرفة وعلما لتنظيم «داعش» معلق على جدران غرفة نومه.

ومن حق «كروزي»، أن يطلب العفو المشروط عنه قبل انتهاء فترة العقوبة كاملة، وذلك بعد قضاء 13 عامًا في السجن.