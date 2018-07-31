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«أوبرا القاهرة» تسافر للصين احتفالا بمرور 62 عاما على العلاقات «المصرية-الصينية»


نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:27 ص

تتوجه فرقة أوبرا القاهرة إلى الصين؛ لتقديم عروضها بمدينة «شنج دو» الصينية خلال الفترة من 1 وحتى 8 أغسطس المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ62؛ لإقامة العلاقات الدبلوماسية «المصرية-الصينية».

وصرحت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بأن سفر فرقة الأوبرا إلى الصين يأتي تلبية لدعوة تلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة من دولة الصين؛ لإقامة عدد من الحفلات بمدينة «شنج دو».

وقالت «يوسف»، في بيان صحفي اليوم، إن المشتركات الثقافية والتاريخية بين مصر والصين ساهم في دعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت منذ عام 1956، ومستمرة آلاف السنين حتى الآن على كافة المستويات.


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