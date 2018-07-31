«الجارديان»: تأخير الرضاعة الطبيعية يعرض 60% من الأطفال للأمراض والموت

منظمة الصحّة العالمية و«اليونيسيف» توصيان بحصول الأطفال على الرضاعة الطبيعية خلال ساعة من الولادة

أظهرت دراسة حديثة أن نحو 60% من الأطفال حول العالم لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، وهذا يضعهم في خطر الإصابة بالمرض وصولا إلى الموت.

وأوصت المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بإرضاع الأطفال خلال الساعة الأولى بعد الولادة، واقتصار التغذية على الرضاعة الطبيعية فقط حتى انتهاء الستة أشهر الأولى.

الرضاعة الطبيعية تمنح الأمهات وأطفالهن مجموعة من الفوائد، إذ تقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لأن قطرات الحليب الأولى تحتوي على العناصر الغذائية والأجسام المضادة المهمّة لإبقاء الطفل آمنا ضد المرض، في الوقت نفسه يقلّل خطر إصابته بالسمنة في المستقبل، أيضا اتصال الرضيع بأمّه يسمح له بملامسة الميكروبات الموجودة على جلدها؛ ما يساعده على تطوير نظامه المناعي.

التقرير الجديد لمنظمة الصحة العالمية و"اليونيسيف" يُصر على أن تأخير الرضاعة الطبيعية يمكن أن يعرّض الأطفال للخطر، إذ يقول كاتبو التقرير إن عواقب هذا التأخير قد تكون مهدّدة لحياة الطفل، وكلّما طالت الفترة التي يترك فيها المواليد دون رضاعة، كلما تعاظم الخطر، وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية يمكن أن ينقذ حيوات أكثر من 800 ألف طفل عمرهم أقل من خمس سنوات، الغالبية العظمى منهم عمرهم أقل من ستة أشهر.

الفريق الذي أطلق التقرير، أبرز الأبحاث السابقة التي ربطت بين تأخير الرضاعة الطبيعية وبين زيادة خطر موت الرضّع اللذين تم إرضاعهم للمرّة الأولى خلال ساعتين حتى ثلاثة وعشرين ساعة بعد الولادة، إذ أنهم معرضون للموت خلال الأيام الثمانية والعشرين الأولى من حياتهم بنسبة أعلى بنحو 30% من الأطفال اللذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد ولادتهم، ووجدوا أن النوع الأوّل معرض للخطر مرتين مقارنة بالنوع الثاني.

التقرير الذي اعتمد على معلومات جمعتها "اليونيسيف" من 76 دولة، ليس من ضمنها أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا وأوروبا الغربية، اكتشف أن هناك 78 مليون طفل في 2017 لم يتم إرضاعهم خلال الساعة الأولى من ولادتهم.

وكان من ضمن الملاحظات أن نسبة الأطفال اللذين تم إرضاعهم في الحال بعد الولادة تختلف من بلد لآخر، ففي البلاد الواقعة في شمال وشرق إفريقيا، ثلثي الأطفال تقريبا يتم إرضاعهم خلال الساعة الأولى، مقارنة بثلث الأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادي.

التقرير أوضح أن هناك بعض النساء يكن غير قادرات على الرضاعة الطبيعية، ولكنه ذكر في نفس الوقت أن معظم النساء يكن قادرات إذا تم منحهن الدعم الصحيح، في المملكة المتحدة، تقلع بعضهن عن الرضاعة قبل أن يحاولن.

لينك المقال الأصلي من موقع "الجارديان":

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/jul/31/60-of-babies-at-

risk-due-to-breastfeeding-delay-after-birth