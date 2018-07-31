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منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب رئيس المحكمة الدستورية العليا المنتهية ولايته، بعد بلوغه سن التقاعد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص التقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الوهاب لما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ذلك أداء حلف اليمين للمستشار حنفى على جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ثم اجتمع الرئيس معه حيث أكد أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ النظام القانوني والدستوري باعتبارها الحارس على أحكام الدستور.

وشدد الرئيس السيسي على دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.