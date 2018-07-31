دعم معمل مستشفى طور سيناء العام بأجهزة وأطباء جدد

أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم تزويد قسم المعمل بمستشفى طور سيناء العام بأجهزة غازات الدم الهامة للحالات الحرجة مثل حالات رعاية القلب وأطفال الحضانات ومرضى الجلاطات.

كما تم توفير جميع أنواع الكيماويات ﻹضافة أنواع تحاليل جديدة لم تكن موجودة بالسابق مثل تحليل «أملاح الفوسفور، والحديد، والماغنسيوم، وجرثومة المعدة، والدهون عالية الكثافة، وجميع أنواع التحاليل الخاصة بأطفال الحضانات».

وأضاف «أبو هاشم» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا دعم المعمل بأساتذة أطباء من جامعة اﻷزهر، والزقازيق وفقا لبروتوكولات التعاون المبرمة في هذا الشأن، وكذلك توفير اﻷيدي العاملة بفنيين معامل جدد مما يساعد على سرعة ودقة النتأئج المعملية، حيث ساعد ذلك في تطبيق معايير ضبط الجودة.

وأضح، أنه تتوافر جميع أنواع التحاليل الطبية بقسم المعمل بمستشفى طور سيناء العام بشكل يغني المواطن من التوجه ﻷي مكان آخر خارج المحافظة ﻹجراء فحوصات المعملية.