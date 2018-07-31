ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال يوليو الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكر المكتب، أن معدل التضخم سجل خلال الشهر الحالي 2.3% سنويا مقابل 2% خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 2.1% فقط.

جاء ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.3% سنويا خلال الشهر الحالي، وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ بنسب كبيرة.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك في فرنسا على أساس شهري بنسبة 0.1% بعد استقرارها في يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.3% خلال يوليو الحالي.

من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد خلال الشهر الحالي 2.6% سنويا مقابل 2.3% سنويا خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أن يكون المعدل 2.4%.

وتراجع المعدل وفقا للمؤشر الموحد إلى سالب 0.1% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون أن يسجل معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد سالب 0.3%.