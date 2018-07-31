إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقلين

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أزالت مدينة قلين 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة قلين ومديرية أمن كفر الشيخ.

وقالت جيهان مسعود رئيس مدينة قلين، إنه تم إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة من أكشاك ومقاهي وفرش بائعين وأخشاب وغيرها من التعديات المختلفة، بشوارع أحياء قلين البلد وقلين المحطة وشارع مركز شباب قلين وحي مضرب الأرز وشارع البنك الأهلي ومنطقة السنترال.

وأضافت «مسعود»، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: وإزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى عزبة شاهين وعشوش والطوال والغرابي والغنيمي.

وأوضحت «مسعود»، أنه تم تحرير محاضر بالإزالة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، والتحفظ على المعدات المستخدمة بعمليات البناء المخالف.