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استقالة رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية بسبب تقرير حول طائرة

استقالة رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية بسبب تقرير حول طائرة
استقالة رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية بسبب تقرير حول طائرة
كوالالمبور - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:21 ص

أعلنت هيئة الطيران المدني الماليزية استقالة رئيسها، وذلك بعد عدم تضمن تقرير نشر أمس الاثنين سبب اختفاء الرحلة رقم «إم إتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وجاء في بيان الهيئة، أنه من المقرر أن تدخل استقالة أزهر الدين عبدالرحمن، حيز التنفيذ، خلال 14 يوما.

وكان التقرير الصادر أمس، أفاد بأن السلطات الماليزية لم تتمكن من أن تحدد بشكل مؤكد سبب اختفاء الرحلة رقم «إم إتش 370»، في 8 مارس من عام 2014، بينما كانت تحمل على متنها 239 شخصا.

كما سلط التقرير الضوء على الاخفاقات التي ارتكبتها إدارة التحكم في الحركة الجوية بكوالالمبور، حيث قال إنها «لم تمتثل للإجراءات المعمول بها».

وقد أخفقت إدارة التحكم في الحركة الجوية بكوالالمبور في تنبيه السلطات الفيتنامية بأنها سوف تقوم بتسليم عمليات التواصل مع الرحلة «إم إتش 370» إلى إدارة التحكم في الحركة الجوية في هو تشي منه، ولم تواصل متابعة تحرك الطائرة بعد ذلك.


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